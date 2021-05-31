Заболотный — о хейте со стороны болельщиков: «Легенда дома!»
13:12
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал, какие задачи он хочет решать с командой в ближайшее время.
«Вывести ЦСКА на прежний высокий уровень, который всегда был. Я вижу, что команда очень перспективная. Мне хотелось быть работать с ней и быть причастным к будущим успехам. Хочу, чтобы чемпионский кубок вернулся на «ВЭБ Арену».
Я считаю, что хейт всегда будет. Люди хейтят сильных. Не игрока, которого бы не хейтили. Это часть футбола, часть профессии. Нужно смириться с этим.
Надо с юмором к этому относиться. Легенда дома!» — сказал Заболотный клубному телевидению.
Сегодня стало известно, что 29-летний форвард перешел из «Сочи» в ЦСКА на правах свободного агента. Стороны подписали контракт на три года.
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