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Заболотный: «ЦСКА правильно поступил, что тогда отправил меня в свободное плавание»

12:56
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Нападающий Антон Заболотный объяснил, почему принял решение вернуться в ЦСКА и подписал контракт с клубом.

«Почему вернулся? Тянется это все с детства. С 11 лет я — армеец. Когда ЦСКА вышел на меня с предложением, у меня просто не оставалось никаких шансов. Моя мечта сбылась. Я давно хотел вернуться в клуб.

Естественно, какие-то были разговоры. Для меня самое главное, что тренер имел представление о моей игре и хотел видеть в составе. Все формальности быстро уладились.

С Оличем еще не общался. Но Роман Юрьевич Бабаев рассказал мне его политику. Какие будут задачи.

Никакой обиды на ЦСКА нет. Когда я был тогда в ЦСКА, то был еще молод. Еще не был готов к основному составу. Возможно, ЦСКА правильно поступил, что дал мне уйти. В свободное плавание отправили. Я уже там набивал свои шишки. Но сейчас тот момент, когда я готов усилить армейский клуб», — сказал Заболотный в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано до окончания сезона-2023/24.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=XrE2SHOl1OU

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