Заболотный не будет праздновать голы в ворота «Зенита» и «Сочи»

Новичок московского ЦСКА футболист Антон Заболотный сообщил, что не собирается праздновать голы в ворота своих бывших клубов — «Зенита» и «Сочи».

«Когда проводишь в клубе какое-то время, он дает тебе много положительных эмоций. Частичка любого футболиста остается с той командой, за которую он выступал. Очень положительно и уважительно отношусь к любому фанату, например, фанату «Спартака» или «Зенита». Это свой мир и надо его уважать. Поэтому голы тем клубам, за которые выступал, праздновать не буду. Естественно, в игре в порыве страсти ты можешь не сдержаться, но уважение к фанатам клубам, где я был, присутствует», — сказал Заболотный в интервью, опубликованном на канале ЦСКА на YouTube.

ЦСКА в понедельник объявил о подписании контракта с 29-летним форвардом до июня 2024 года.