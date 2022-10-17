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Сегодня, 21:02

За молодым игроком «Локомотива» следят «Удинезе», «Лацио» и «Бенфика»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Денис Пушкарев.
Фото пресс-служба «Локомотива»

Как стало известно «СЭ», 17-летний крайний нападающий «Локомотива» Денис Пушкарев попал в поле зрения скаутов молодежных отделений клубов итальянской серии А «Удинезе» и «Лацио», а также их коллег по направлению из португальской «Бенфики».

В нынешнем сезоне футболист, способный закрыть и позицию классического плеймейкера, забил 7 мячей и отдал 8 результативных передач в 12 матчах ЮФЛ-1. По системе «гол+пас» он лидирует в лиге.

При этом речь о немедленном трансфере в одну из западных команд, судя по всему не идет. 18 полузащитнику исполнится только в марте следующего года, как минимум до этого времени игрок останется в России. Тем не менее, селекционеры из Удине, Рима и Лиссабона продолжат внимательно наблюдать за выступлениями Пушкарева — по примеру «МЮ» и форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

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 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
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 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
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 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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Оренбург

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Зенит

 9
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Квинси Промес

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Зенит

 5
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Локомотив

 12 1 3
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