«За годы в ЦСКА понял, что значит победа над «Спартаком» и как неприятно проигрывать». Васин — о дерби
30 июня 2020, 10:32
Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
— Все дерби, в которых я играл, помню одинаково хорошо, — приводит пресс-служба красно-синих слова Васина. — В 2012 году вообще был мой дебют в премьер-лиге за ЦСКА, и сразу со «Спартаком»! Я понял за эти годы, что значит победа в таком матче, каков градус противостояния, и как неприятно проигрывать. Это абсолютно особенные противостояния, их ждет вся страна.
День дерби! ?— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 30, 2020
? #ЦСКАспартак
? #РПЛ
? 20:30 мск
? ВЭБ Арена
? #МатчТВ pic.twitter.com/kMByVUiBtw
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 30 июня. Начало — в 20.30 по московскому времени.
Следующий матч
20:30 30/06/2020
+28 =16 -23 (102 - 96)
6.21
6.17
6.12
6.14
6.11
6.10
Травмы и дисквалификации
Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...