РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«За годы в ЦСКА понял, что значит победа над «Спартаком» и как неприятно проигрывать». Васин — о дерби

30 июня 2020, 10:32

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— Все дерби, в которых я играл, помню одинаково хорошо, — приводит пресс-служба красно-синих слова Васина. — В 2012 году вообще был мой дебют в премьер-лиге за ЦСКА, и сразу со «Спартаком»! Я понял за эти годы, что значит победа в таком матче, каков градус противостояния, и как неприятно проигрывать. Это абсолютно особенные противостояния, их ждет вся страна.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 30 июня. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Следующий матч

Место: 5 | Очки: 40
ЦСКА
Н П П Н П
20:30 30/06/2020
2 : 0
+28 =16 -23 (102 - 96)
Место: 6 | Очки: 32
Спартак
Н В П В П
Сделать ставку
Лидеры команды по средней оценке "СЭ"
Н. Влашич
6.21
И. Акинфеев
6.17
Мариу Фернандес
6.12
З. Бакаев
6.14
А.В. Максименко
6.11
С. Жиго
6.10
Травмы и дисквалификации
Я. Бийол
А. Дзагоев
И. Ахметов
И. Шкурин
А. Крал
И. Кутепов
Г. Тил
Узнать больше

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 7946
Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир