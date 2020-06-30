Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился ожиданиями от предстоящего матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— Все дерби, в которых я играл, помню одинаково хорошо, — приводит пресс-служба красно-синих слова Васина. — В 2012 году вообще был мой дебют в премьер-лиге за ЦСКА, и сразу со «Спартаком»! Я понял за эти годы, что значит победа в таком матче, каков градус противостояния, и как неприятно проигрывать. Это абсолютно особенные противостояния, их ждет вся страна.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 30 июня. Начало — в 20.30 по московскому времени.