Агент Хаджикадунича: «Если Деннису позвонят из «Ювентуса», я лично отвезу его в Турин!»

Валид Фаур, агент защитника «Ростова» Денниса Хаджикадунича, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса».

«Деннис находится в свободной аренде. «Ювентус» не потеряет ничего, если решит приобрести его. Это топ-клуб, и им легко заполучить любого игрока! Если они позвонят Деннису, я сам отвезу его из Швеции в Турин!» — сказал Фаур «СЭ».

24-летний защитник сборной Боснии и Герцеговины находился в аренде в «Мальме» с марта 2022 года. Срок арендного соглашения истек 31 декабря 2022 года.

В прошедшем сезоне Хаджикадунич провел за «Ростов» 11 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с «Ростовом» заканчивается в июне 2023 года.