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Юсупов оценил зарплату Кокорина в «Арисе»: «Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов в интервью поделился мнением о зарплатах российских футболистов.

— Раньше ведь и чемпионат у нас был классный, много сильных иностранцев, — приводит «РБ Спорт» слова Юсупова. — Условно, нападающими в «Динамо» были Кокорин и Кураньи, но они играли на одном уровне, лимит ничего не решал. Хотя у Кураньи зарплата была больше. Вообще соглашусь, что футболисты много получают. Но если ему сами предлагают, ему отказываться, что ли? Не знаю, какая у Кокорина сейчас зарплата. Понятно, что большая. Если говорить, заслуженно или нет — наверное, нет. Но это может ко всем относиться.

— «Футболисты много получают» — это вы про российских игроков?

— Наверное, есть завышенные зарплаты, но не только в России — в целом в мире. Есть работы посерьезнее, а в тех же Китае, Эмиратах, Саудовской Аравии, где чемпионаты слабее нашего, футболисты получают очень много. Нам реально повезло, что мы занимаемся любимым делом и имеем хорошие заработки.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artur-yusupov-ponyatno-chto-u-kokorina-bol-shaya-zarplata-zasluzhenno-ili-net-navernoe-net/
Александр Кокорин
Артур Юсупов
ФК Сочи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Полузащитник «Сочи» Юсупов сообщил, что имеет предложения о переходе в турецкие клубы
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Химки – Сочи
 - : -
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