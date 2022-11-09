«До истории с тюрьмой Кокорин мне очень нравился». Мнение Карреры о неудаче форварда в «Фиорентине» и о разнице между Миранчуком и Пашаличем в «Аталанте»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» поделился мнением о причинах неудачи Александра Кокорина в «Фиорентине», а также о том, почему бывшему спартаковцу Марио Пашаличу удалось добиться в «Аталанте» большего, чем Алексею Миранчуку.
— Пашалич развился до уровня игрока основы «Аталанты», Миранчук — нет. В чем разница?
— Сложно сказать. У Кокорина тоже были сложности в «Фиорентине». Возможно, Миранчук к моменту перехода в «Аталанту» уже был сформирован как игрок, а Пашалич был более молодым и со временем устранил недостатки в своей игре. К тому же в «Спартаке» Марио находился в аренде, а «Аталанта» его купила. Возможно, это дало игроку больше уверенности.
— Для всех в России итальянская история Кокорина покрыта завесой мрака. Никто не мог предположить, что он перейдет в серию А после заключения. Как «Фиорентина» могла купить его и почему тогда совсем не использовала?
— Тоже не могу это объяснить. До того как с ним случилась история с тюрьмой, он мне очень нравился. Индивидуально сильный и техничный игрок атаки со всеми необходимыми качествами. Возможно, за время в заключении у него появились более серьезные проблемы со здоровьем, чем можно увидеть внешне. К тому же во Флоренции Кокорину не повезло с тем, что в то время Влахович забивал по 40 голов за сезон.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2