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«До истории с тюрьмой Кокорин мне очень нравился». Мнение Карреры о неудаче форварда в «Фиорентине» и о разнице между Миранчуком и Пашаличем в «Аталанте»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» поделился мнением о причинах неудачи Александра Кокорина в «Фиорентине», а также о том, почему бывшему спартаковцу Марио Пашаличу удалось добиться в «Аталанте» большего, чем Алексею Миранчуку.

— Пашалич развился до уровня игрока основы «Аталанты», Миранчук — нет. В чем разница?

— Сложно сказать. У Кокорина тоже были сложности в «Фиорентине». Возможно, Миранчук к моменту перехода в «Аталанту» уже был сформирован как игрок, а Пашалич был более молодым и со временем устранил недостатки в своей игре. К тому же в «Спартаке» Марио находился в аренде, а «Аталанта» его купила. Возможно, это дало игроку больше уверенности.

— Для всех в России итальянская история Кокорина покрыта завесой мрака. Никто не мог предположить, что он перейдет в серию А после заключения. Как «Фиорентина» могла купить его и почему тогда совсем не использовала?

— Тоже не могу это объяснить. До того как с ним случилась история с тюрьмой, он мне очень нравился. Индивидуально сильный и техничный игрок атаки со всеми необходимыми качествами. Возможно, за время в заключении у него появились более серьезные проблемы со здоровьем, чем можно увидеть внешне. К тому же во Флоренции Кокорину не повезло с тем, что в то время Влахович забивал по 40 голов за сезон.

Массимо Каррера. Массимо Каррера: «В июне смогу выезжать из Италии. Тогда и готов вернуться на работу в Россию»
Александр Кокорин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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