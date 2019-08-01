Юрий Жирков: "К ВАР отношусь положительно"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков на пресс-конференции перед матчем против "Краснодара" рассказал об отношении к системе ВАР и нюансах подготовки к субботней игре.

- На матче «Зенит» - "Краснодар" будет работать ВАР. Как вы относитесь к этой системе? - вопрос Жиркову.

- Положительно. Нет никаких проблем.

- Для болельщиков и нейтральных зрителей матч против "Краснодара" стоит особняком. А для игроков? Есть особенные нюансы при подготовке?

- Нюансов нет, готовимся как к обычной игре. Будем играть с хорошей командой, все футболисты понимают это и настраиваются сами с собой.

- По сравнению с тем весенним матчем, когда "Зенит" выиграл 3:2, состав "Краснодара" изменился. А изменилась ли его игра?

- Не думаю. Видел несколько их матчей, они играли в тот же футбол - контролируют мяч, проводят быстрые атаки.

Матч "Зенит" - "Краснодар" пройдет субботу 3 августа в 21.30 по московскому времени, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. (Егор Бычков, Гоша Чернов)