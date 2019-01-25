Юрий Васильков: "Ситуация с коленом у Кокорина патовая"

Бывший врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков сказал, что не видит выхода из ситуации с больным коленом Александра Кокорина. Форвард "Зенита" находится в СИЗО до 8 февраля по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова сообщила, что Кокорина постояно беспокоит ноющая боль в колене.

- Думаю, что ситуация патовая. Кокорин находится в СИЗО, ему нужна реабилитация. Выхода здесь не вижу, но критичности тоже нет. Ему нужно доработать коленный сустав, реабилитолог должен дать ему упражнения и написать программу, чтобы Александр не занимался ерундой, а подкачивал ногу, - цитирует "РИА Новости" Василькова.