Апшацев прокомментировал свой переход из «Томи» в «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев прокомментировал свой переход в казанскую команду из «Томи».

«Перед переходом разговора не было, — приводит слова Апшацева пресс-служба «Рубина». - Агент позвонил, сказал, что есть интерес. Я прилетел, прошел медицинский осмотр, подписал контракт. Конечно, смотрел игры «Рубина». Очень интересный клуб, хорошие игроки. Впечатления самые лучшие. Во второй день было немного тяжеловато на тренировке, но будем потихоньку привыкать. Цели — закрепиться в команде и в дальнейшем пробиться в состав».

Контракт 20-летнего россиянина с казанским клубом рассчитан на 3,5 года.