Юрий Семин: "Во втором тайме упустили инициативу, возможно, из-за замены"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Тамбовом" (2:1) в матче второго тура чемпионата России.

– Первый тайм провели хорошо, – сказал Семин на пресс-конференции. – Мне казалось, во втором тайме нужен был третий центральный, потому что мы играли не лучшим образом и упустили преимущество. Может быть, из-за того, что провели замену в перерыве...

Первый матч с "Рубином" мне понравился, хотя там было много ошибок в обороне. Игра была хорошей в обеих таймах. Сегодня – наоборот, получилось все неравномерно. Пропустив первый гол было волнение, но потом додавили. А если бы не додавили, то во втором с такой игрой нам было бы очень тяжело. Мы рады что у нас есть три очка. Благодарим болельщиков, я думал, что сегодня придет их еще меньше. Жизнь продолжается!

– Не считаете, что судейство было предвзятым в сторону "Тамбова"?

– В одном моменте. Конечно, Чорлуку сбили так, что там точно фол был. А остальное – нормально. И в ту, и в другую сторону были и плюсы, и минусы. (Александр Рогулев)

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