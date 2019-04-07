Юрий Семин: "У Фарфана травма, но к следующему матчу он должен быть готов"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о состоянии форварда команды Джефферсона Фарфана, который не выходил на поле после паузы на игры сборных.

– Что с Фарфаном?

– У него травма. И эта травма часто происходит после паузы на игры национальной сборной. Мы не стали рисковать. Надеемся, что следующий матч он сможет играть. В целом, мы готовили к игре сегодняшней, но он не смог. (Александр Рогулев)

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