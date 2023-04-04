Терюшков: «Ждал смены тренера «Химок» с ноября прошлого года. Клуб затянул с этим решением»

Терюшков высказался об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» высказался об уходе Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковного клуба.

«Смены главного тренера ожидал с ноября прошлого года после поражения «Химок» в матче с «Сочи». С решением клуб подзатянул, шансы Спартака Гогниева превратились в недопустимую разницу мячей. «Химкам» будет непросто. К новому тренеру имею только одно условие — с ним команда должна побеждать», — сказал Терюшков «СЭ».

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.