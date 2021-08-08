Брайан Идову: «Есть неприятный осадок, что не смогли дожать «Ростов»
Защитник «Химок» Брайан Идову после ничейного результата в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:1) был недоволен тем, что его команда не смогла дожать соперника.
— Провели два разных тайма, второй более солидно. На вторую половину матча вышли с желанием, забили два гола, один отменили из-за вне игры. Есть неприятный осадок, что не смогли дожать «Ростов». Первый тайм начали хорошо, имели моменты, но не реализовали их. Гол привезли сами себе — за это очень обидно. К судейству вопросов нет, не помню ошибок арбитра. Если ВАР сказал судье, и рефери поставил, значит пенальти был, — сказал Идову в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Владимиром Пушкаревым.
В составе «Химок» гол забил хавбек Денис Глушаков с пенальти. У «Ростова» отличился форвард Николай Комличенко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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