Брайан Идову: «Есть неприятный осадок, что не смогли дожать «Ростов»

Защитник «Химок» Брайан Идову после ничейного результата в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:1) был недоволен тем, что его команда не смогла дожать соперника.

— Провели два разных тайма, второй более солидно. На вторую половину матча вышли с желанием, забили два гола, один отменили из-за вне игры. Есть неприятный осадок, что не смогли дожать «Ростов». Первый тайм начали хорошо, имели моменты, но не реализовали их. Гол привезли сами себе — за это очень обидно. К судейству вопросов нет, не помню ошибок арбитра. Если ВАР сказал судье, и рефери поставил, значит пенальти был, — сказал Идову в беседе с корреспондентами «СЭ» Антоном Ивановым и Владимиром Пушкаревым.

В составе «Химок» гол забил хавбек Денис Глушаков с пенальти. У «Ростова» отличился форвард Николай Комличенко.