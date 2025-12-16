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Семин: «Краснодар» стал еще сильнее по сравнению с прошлым сезоном»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»

Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ-2025/26 и назвал фаворита в борьбе за золото.

 — Чемпионат взял зимнюю паузу, на которую «Локомотив» ушел в трех очках от первого места. Кто из нынешних лидеров для вас фаворит золотой гонки?

— «Краснодар», который с Мурадом Мусаевым показывает самый качественный футбол. Нужно отдать должное этому молодому тренеру, сумевшему пробить себе дорогу. А ведь в него не верили — мол, не справится, опыта маловато... Но Галицкий дал ему шанс. Мусаев — трудяга, который проявил себя в системе «Краснодара» и получил шанс. Начал с низов, полностью поглощен футболом, у него есть чутье на игроков. И уже становился чемпионом. Значит, знает, как это делается.

— Как изменилась игра «быков» по сравнению с золотым сезоном?

— «Краснодар» стал сильнее. Футболисты заматерели. Появилась уверенность, чемпионский дух. Вспомните прошлый чемпионат. Тогда подопечные Мусаева часто открыто возмущались решениями судей. Сейчас они все воспринимают гораздо спокойнее. Понимают, что надо концентрироваться в первую очередь на своей игре, все равно настроены на победу. Да и сам Мусаев — очень уравновешенный специалист, который в редких случаях переходит грань.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 40 очками. Вторым идет «Зенит» (39), на третьей строчке — «Локомотив» (37), на четвертой — ЦСКА (36), на пятой — «Балтика» (35).

Юрий Семин.«Играю в теннис, осваиваю падел, летаю на матчи «Челси» и «Арсенала». Юрий Семин — о Батракове, Станковиче и Кордобе

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Юрий Семин
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РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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