Семин: «Краснодар» стал еще сильнее по сравнению с прошлым сезоном»

Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ-2025/26 и назвал фаворита в борьбе за золото.

— Чемпионат взял зимнюю паузу, на которую «Локомотив» ушел в трех очках от первого места. Кто из нынешних лидеров для вас фаворит золотой гонки?

— «Краснодар», который с Мурадом Мусаевым показывает самый качественный футбол. Нужно отдать должное этому молодому тренеру, сумевшему пробить себе дорогу. А ведь в него не верили — мол, не справится, опыта маловато... Но Галицкий дал ему шанс. Мусаев — трудяга, который проявил себя в системе «Краснодара» и получил шанс. Начал с низов, полностью поглощен футболом, у него есть чутье на игроков. И уже становился чемпионом. Значит, знает, как это делается.

— Как изменилась игра «быков» по сравнению с золотым сезоном?

— «Краснодар» стал сильнее. Футболисты заматерели. Появилась уверенность, чемпионский дух. Вспомните прошлый чемпионат. Тогда подопечные Мусаева часто открыто возмущались решениями судей. Сейчас они все воспринимают гораздо спокойнее. Понимают, что надо концентрироваться в первую очередь на своей игре, все равно настроены на победу. Да и сам Мусаев — очень уравновешенный специалист, который в редких случаях переходит грань.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 40 очками. Вторым идет «Зенит» (39), на третьей строчке — «Локомотив» (37), на четвертой — ЦСКА (36), на пятой — «Балтика» (35).