Экс-судья ФИФА рассказал, как арбитры помогают отдельным командам РПЛ

Бывший российский судья Сергей Хусаинов ответил на вопрос, помогают ли судьи отдельным командам в РПЛ. По его словам, некоторые моменты заставляют усомниться в порядочности арбитров.

«А как иначе это объяснить, когда видишь, что они принимают решения, явно противоречащие правилам игры? Они дают повод усомниться в своей компетентности и порядочности. Если ты в очевидных моментах идёшь против правил, значит, замешан в данной схеме. К сожалению, по-другому никак не объяснить», — цитирует Хусаинова RT.