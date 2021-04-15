Экс-судья ФИФА рассказал, как арбитры помогают отдельным командам РПЛ
15:37
Бывший российский судья Сергей Хусаинов ответил на вопрос, помогают ли судьи отдельным командам в РПЛ. По его словам, некоторые моменты заставляют усомниться в порядочности арбитров.
«А как иначе это объяснить, когда видишь, что они принимают решения, явно противоречащие правилам игры? Они дают повод усомниться в своей компетентности и порядочности. Если ты в очевидных моментах идёшь против правил, значит, замешан в данной схеме. К сожалению, по-другому никак не объяснить», — цитирует Хусаинова RT.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/853077-sudya-fifa-komandy-rpl
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