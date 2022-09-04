Семин отказался комментировать результат матча «Локомотива» против «Ахмата»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не смотрел матч 8-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Ахматом» (1:2).

«Что происходит с «Локомотивом»? Спрашивайте у Плутника. Матч я сегодня не смотрел», — сказал Семин.

«Локомотив» после восьми туров РПЛ занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Железнодорожники одержали 2 победы, 3 матча сыграли вничью и 3 проиграли в текущем сезоне Российской премьер-лиги.