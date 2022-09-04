Дюков ответил на вопрос, когда отменят Fan ID

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о том, когда отменят паспорт болельщика (Fan ID).

— Когда отменят паспорт болельщика?

— На этот стадион хотят 15 тысяч болельщика, а не 45, потому что стадион не соответствует требованиям приказа. Задайте вопрос клубу. Я не могу ответить вам на вопрос, почему сейчас так.

Моя позиция по Fan ID? Будет исполком и мы с вами пообщаемся.

На матче 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:2) , который проходил на «Открытие Банк Арене», присутствовало 15 тысяч зрителей. Вместимость стадиона — 14 360 мест.

С июля 2022 года года карта болельщика нужна для прохода на матчи чемпионата России на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на всех стадионах РПЛ.