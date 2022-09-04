Юрий Семин назвал закономерным поражение «Спартака» от «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

«Результат всегда закономерен. Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Будут бороться 4 команды, которые сейчас наверху», — сказал Семин.

Благодаря победе над «Спартаком» «Зенит» вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 8 матчах.

«Спартак» идет на пятой строчке с 16 очками в 8 встречах.