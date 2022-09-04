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4 сентября, 22:17

Александр Дюков высказался о ситуации со сменой тренеров в «Химках»

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о ситуации со сменой тренеров в «Химках».

— РФС может проверить ситуацию с Юраном? Будут ли проверки?

— Мы проведем проверку, если у вас есть информация. СМИ много, чего пишут. Нужны доказательства и факты. Кто-то что-то написал... «из-за» проверки не проводятся.

Увольнение Юрана из-за договорных матчей? Задайте этот вопрос клубу, это решение клуба. Мы не назначаем тренеров.

— Но когда вы отстраняли судей до этого при Хачатурянце, всегда были факты.

— Ну да, была информация, которой можно было доверять. По этой ситуации у меня нет никакой информации.

Юрана уволили из «Химок» 10 августа. На тренерском мостике его сменил Николай Писарев. При нем команда потерпела несколько поражений подряд, после чего Писарева на посту главного тренера сменил Спартак Гогниев.

Сергей Юран
РФС
ФК Химки
Александр Дюков
19
2
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И В Н П +/- О
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 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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3.09 13:00
Оренбург – Химки
 3 : 1
3.09 15:00
Н. Новгород – Факел
 3 : 1
3.09 18:30
Краснодар – Сочи
 2 : 1
3.09 20:30
Динамо – Урал
 2 : 1
4.09 15:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 1
4.09 17:30
Локомотив – Ахмат
 1 : 2
4.09 20:00
Спартак – Зенит
 1 : 2
5.09 20:00
Торпедо – Ростов
 0 : 1
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
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