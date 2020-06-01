Юрий Семин: «Над словами Кикнадзе о 18 кандидатах смеется весь интернет»

Бывший главный тренер «Локо» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, высмеял генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

— В интересах футбола — чтобы после Семина «Локомотив» возглавил или Олег Пашинин, или Вадим Евсеев, — считает экс-главный тренер железнодорожников. — Пашинин уже здесь работает, его прекрасно примут болельщики. Как и Евсеева, парня в самом расцвете сил и с мощной энергетикой. Он боевитый человек, а это то, что всегда было свойственно «Локомотиву» наших времен. И было бы верно, если бы клуб тренировал бывший игрок нашей национальной сборной. В этом была бы преемственность. Может, когда-нибудь Евсеев придет на место Черчесова. Почему мы об этом не думаем? С одной стороны, говорим, что должны привлекать в стартовый состав больше своих футболистов из школы, а с другой, сами же нарушаем эти принципы.

— Правда ли, что зимой Пашинину предлагали заменить вас после окончания контракта, но он отказался?

— Не знаю. Слова Кикнадзе в интервью о 18 кандидатах на должность главного тренера говорят, что за моей спиной ситуация развивалась достаточно бурно, что этих руководителей не красит. Над этими цифрами смеется весь интернет.

— Как относитесь к тому, что и Пашинин, и Дмитрий Лоськов, и Заур Хапов, и тренер по физподготовке Сергей Алексеев остались в штабе? Не стоило ли им уйти вместе с вами?

— Правильно они сделали! Руководители сегодня есть, а завтра их нет. Они — люди, чуждые клубу. А «Локомотив» должен жить. И хорошим тренерам надо продолжать работать.

— Ваши бывшие помощники консультировались с вами, оставаться им или уходить?

— Это наше личное. К сожалению, предложение остаться в штабе «Локомотива» не было сделано Юрию Батуренко, моему первому помощнику. А ведь это человек, у которого всегда были хорошие взаимоотношения внутри раздевалки. Мне часто приносило большую пользу его видение той или иной ситуации, потому что оно очень объективно. Я нередко к нему прислушивался.

Возвращаясь к теме нового главного тренера — кандидатуры Пашинина и Евсеева я бы, без сомнений, поддержал. Тогда бы на любого почетного согласился! А с той группой, что сейчас руководит клубом, — не могу на это пойти. Потому что не хочу, чтобы мое доброе имя с ней как-либо ассоциировалось.

И вот сравните. С одной стороны, Пашинин, которому желаю скорейшего выздоровления, и Евсеев. С другой — Николич. Да, к нам могут приехать Хиддинк, Адвокат, Капелло, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Луческу, другие высококлассные профессионалы из Европы. Но как приход этого тренера, лично против которого я ничего не имею, соответствует декларациям Кикнадзе и Мещерякова о развитии российского футбола? Ведь это и тренерского корпуса должно касаться.

Полностью первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локомотива» — здесь