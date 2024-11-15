Семин: «Кордоба украшает РПЛ своей игрой»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба является украшением чемпионата России.

«На таких игроков, как Кордоба, болельщики приходят смотреть. Он украшает РПЛ своей игрой. Сперцян тоже. Эдуард играет важную роль в том, что Кордоба настолько результативен», — цитирует «РБ Спорт» Семина.

После 15 туров «Краснодар» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице. Кордоба в 11 матчах забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.