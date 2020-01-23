Юрий Семин: «Каждый должен сделать выводы по работе»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал в интервью пресс-службе железнодорожников поражение в товарищеском матче с «Осиеком» (0:2). Игра прошла на сборах в Испании.

— Какие выводы можно сделать после этого поражения?

— Каждый должен сделать выводы по работе, хотя работают ребята хорошо. Мы играем с командами, которые держат глубокую оборону и быстро отходят назад. У нас возникают проблемы с контратакующими действиями. Нужно учесть этот момент. Ничего страшного в поражении нет, есть основания встряхнуть команду, подумать о концентрации. Мы пропускаем нелепые голы. Поэтому есть о чем поговорить. Это хорошо.

— Несколько футболистов провели свои первые матчи на этом сборе. Как оцените их игру?

— Все ниже среднего уровня, потому что мы тренируемся всего восемь дней. Оценка будет необъективной.

— Показалось, что во втором тайме «Локомотив» играл более активно.

— Во втором тайме было больше эмоций, а качество игры невысокое, как и в первом. Из-за эмоций футбол кажется более быстрым и агрессивным.