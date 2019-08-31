Юрий Семин: «Думаю, Алексей Миранчук в сборную не поедет»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал травму Алексея Миранчука в матче 8-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2). Хавбек в первом тайме получил повреждение задней поверхности бедра.

— Что с Алексеем Миранчуком?

— Я думаю, что серьезно. Немножко из колеи выбила эта травма... У него задняя поверхность бедра, не знаю насколько она серьеная. Думаю, в сборную он не поедет. (Александр Рогулев)

Сборная России 6 сентября сыграет на выезде с Шотландией, а 9 сентября — дома в Калининграде с Казахстаном.