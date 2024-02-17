Ряшенцев: «Для меня происходящее с Джикией — драма»

Поэт, сценарист, автор легендарных кинохитов «Пора-пора-порадуемся», «Ланфрен-ланфра», «Не вешать нос, гардемарины!» и болельщик «Спартака» с 85-летним (!) стажем Юрий Ряшенцев отреагировал на ситуацию с защитником красно-белых Георгием Джикией.

— Что «Спартаку» делать с Джикией?

— Ох... Для меня происходящее с ним — драма. Я очень люблю этого игрока. Он и духовитый, и интеллигентный. Чувствуется, мальчик с грузинскими корнями, родившийся в Балашихе, правильно воспитан, в детстве не только мяч гонял, но и книжки успевал читать. Георгий хорошо говорит, его всегда интересно слушать.

Понятно, с возрастом он что-то в скорости потерял. Да и Бабич — конкурент серьезный, повода для замены не дает. Тем не менее я бы не ставил на Джикии крест. Я вообще никого не приговариваю. Даже если футболист выпал из основы, это не означает, что его надо сразу выгонять. Он может реже выходить на поле, но все равно приносить пользу команде. Уверен, и Джикия еще пригодился бы «Спартаку».

Тем обиднее, что два человека, искренне привязанных к клубу, — капитан и главный тренер — не смогли договориться. А сейчас ситуация тупиковая. И добром не кончится. Жаль.

Нынешнее соглашение Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. 5 февраля Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если Абаскаль останется в клубе.