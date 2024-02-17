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Лантратов: «Провел три дня под дверью в офисе «Химок» — договаривался, чтобы отпустили в «Локо»

Лантратов рассказал о своем переходе в «Локомотив» из «Химок»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал о своем переходе в московский клуб из «Химок» в январе 2023 года.

«Мой переход в «Локомотив» был не самым гладким. Прошлой зимой (декабрь 2022 года) я понял, что пора менять клуб. Позвонил руководству «Химок», Спартаку Гогниеву и сказал, что хочу уйти. С их согласия в это же время начались переговоры с «Локомотивом», — приводит слова Лантратова Sport24.

Голкипер отметил, что быстро обо всем договорился с железнодорожниками и ему оставалось только решить вопрос с «Химками».

«Перед Новым годом я провел три дня под дверью в офисе клуба и договаривался, чтобы меня отпустили», — сказал Лантратов.

28-летний вратарь в январе 2023 года перешел из «Химок» в «Локомотив», подписав контракт до лета 2026 года. Голкипер ранее представлял железнодорожников с 2014 по 2016 год, но тогда так и не сыграл за основную команду.

В текущем сезоне Лантратов сыграл за «Локо» 18 матчей в РПЛ, пропустил 23 мяча и 4 игры провел на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: Sport24
Илья Лантратов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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