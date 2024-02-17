Ряшенцев: «Если Абаскаля уберут, лучшей кандидатуры, чем Карпин, не найти»

Поэт, сценарист, автор легендарных кинохитов «Пора-пора-порадуемся», «Ланфрен-ланфра», «Не вешать нос, гардемарины!» и болельщик «Спартака» с 85-летним (!) стажем Юрий Ряшенцев в интервью «СЭ» предположил, кто из тренеров мог бы стать преемником Гильермо Абаскаля.

— Если не Абаскаль, то кто?

— Уж точно не Черчесов. Сейчас он без команды, и многие прочат его в преемники Абаскаля. Я Станислава уважаю, он прекрасно отработал со сборной России на чемпионате мира, но по своему характеру, как мне кажется, не подходит «Спартаку». Вот в «Динамо» или «Локомотиве» будет чувствовать себя органично.

А «Спартаку» нужен другой тренер. Более гибкий, что ли. Такой, как Карпин. В нем есть нерв! Валера может создать классную атмосферу, в «Ростове» выстраивает быстрый, агрессивный футбол, охотно доверяет молодежи. Если Абаскаля уберут, лучшей кандидатуры, чем Карпин, спартаковским руководителям не найти.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице, набрав 30 очков.