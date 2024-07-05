Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал предположение, кто мог стоять за скандальным интервью Дмитрия Аленичева в 2006 году.
— Что вы сказали Федуну — раз он изменил мнение об Александре Петровиче?
— Просто: «За результат и все действия Старкова буду отвечать я!» Так и получилось. А то, что после моего ухода разыграли с Аленичевым... Думаю, это было срежиссировано.
— Вот как?
— Возможно, Федун таким образом решил убрать Старкова, чтобы не выплачивать ему неустойку. Ну и с кем-то договорился. Не забывайте, в то время в клубе еще работал Смоленцев (технический директор. — Прим. «СЭ») — хитрован, выполнявший любой каприз шефа.
— Вы уверены, что за выступлением Дмитрия стояли другие люди?
— Мне так кажется. Понимаете, Аленичев-игрок и Аленичев после Совета Федерации — два разных человека. Первый не мог сам все придумать и воплотить, кто-то должен был навести его на эту мысль.
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
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|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Ахмат – Краснодар
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|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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