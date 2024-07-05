Первак — о приходе в «Спартак»: «На работу меня принимал не Федун, а Алекперов»

Экс-гендир красно-белых Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как оказался в «Спартаке».

— Говорите, не Федун вас на работу принимал. А кто?

— Алекперов. В «Спартак» я случайно попал.

— То есть?

— Как-то шеф вызывает: «Мы «Спартак» купили». — «Поздравляю! И что?» — «Ты же футболист, у тебя в Челябинске команда. Давай, надо поднимать клуб...» Поручил разобраться с финансово-хозяйственным вопросами. А через несколько месяцев я стал генеральным директором.