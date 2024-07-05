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Первак: «Я смотрел на Старкова и поражался: «Как же он при своей неторопливости 157 мячей наколотил?!» Порой не выдерживал, говорил: «Давай не тормози!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-гендир «Спартака» Юрий Первак, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем тренере красно-белых Александре Старкове.

— Нам всегда казалось, Старков — хороший мужик, добродушный. Пока не узнали, как он способен унижать людей. И подумали: что ж мы в нем не разглядели?

— Вы о чем?

— Погребняка отправлял тренироваться с вратарями.

— Подождите! У нас Погребняка-то не было!

— Был, был. Время от времени возвращался из аренд.

— А-а, точно. Я в Старкове стремления унижать не видел. Он тоже мог не разобраться. Человек-то порядочный. Просто в Латвии выработался менталитет — Старков немного медленнее, чем я бы хотел.

— Раззява чуть-чуть?

— Тормозной! Я смотрел на него и поражался: «Как же он при своей неторопливости 157 мячей наколотил?!» Порой не выдерживал, говорил Старкову: «Давай не тормози! Нам это надо успеть, то...»

— Самый яркий случай?

— У меня в Германии был Bentley Continental GT. Посадил Старкова рядом — как втопил!

— По автобану-то.

— Да, еще ограничений не было. Сейчас так не разгонишься, куча радаров. А раньше я за два часа до Праги долетал. 350 километров.

— Предельная скорость?

— Максимум — 280. Вот как тогда со Старковым. Он сидел бледный: «Да куда мы спешим...» — «Саня, ты что? Нам нужно заехать туда, сделать это. Еще и успеть футболиста посмотреть». Кого-то из «Слована». Как же фамилия... А-а, вспомнил — Полак!

— Не взяли?

— Увы. Великолепный опорный полузащитник. Был в сборной Чехии, в «Нюрнберге», «Вольфсбурге». Я уверен до сих пор — с Полаком была бы совсем другая игра!

— Что ж не уломали?

— Он соглашался, жена — нет. А тогда собирались в Богемии его смотреть. Старков меня извел, все ныл: «Может, помедленнее? Куда мы гоним?» Давай сиди, отвечаю. Вот ручка — держись за нее. А я-то и в жизни такой, понимаете?

— Еще как понимаем.

— Где-то в глубине души я, может, даже кичился этим. А тут попался на пути Старков. Стал моим другом, работаем вместе. Ну и подкалывал его.

Александр Старков и&nbsp;Юрий Первак на&nbsp;презентации в &laquo;Спартаке&raquo;. Юрий Первак: «Думаю, интервью Аленичева срежиссировал Федун. Чтобы не платить Старкову неустойку»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Старков (тренер)
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