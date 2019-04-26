Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак прокомментировал "СЭ" информацию о том, что он может вернуться в московский клуб. Также Первак поделился мнением о решении совета директоров красно-белых расстаться с вице-президентом Наилем Измайловым и спортивным директором Сергеем Родионовым.

- Ко мне никто из "Спартака" не обращался. К слову, считаю, что решение, принятое руководством красно-белых – правильное.

- Почему?

- Я много раз говорил, что главное для команды – чтобы все было тихо и спокойно, комфортно для всех. Должно быть сотрудничество между директором, всеми остальными службами и тренером. Тренеру помогать нужно. Это очень зависимая фигура. Обычно это человек ищущий, творческий, его может уязвить любое дуновение ветра. Тренера нужно оградить от всего, давать возможность спокойно работать.

- Если вас позовут в "Спартак", пойдете?

- Я оставил в этом клубе часть своей души, но не готов вот так с ходу сказать, готов я или нет. Может, я готов, как Юлий Цезарь, прийти и завоевать все, но сейчас другие времена. Думаю, "Спартаку" сейчас нужен руководитель, который сможет сгладить все углы. Работы в клубе много: нужно разобраться и с составом, и с административными вопросами, и так далее. Чисто мое мнение: возможно, сотрудники клуба не смогли параллельно со строительством стадиона разбираться и с другими вопросами. Это нормально, сейчас в России в принципе не хватает хороших менеджеров. Измайлов и Родионов ушли, потому что ничего не сделали. (Иван Торопцев)

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. В четверг красно-белые разгромно проиграли тульскому "Арсеналу" в матче 25-го тура премьер-лиги.

Измайлов и Родионов покинут "Спартак"