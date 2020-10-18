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Юрий Матвеев: «Содержанием игры в обороне доволен»

16:19
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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итог матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (0:1).

«Содержанием игры в обороне доволен, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — В атаке не все получилось. Хотя во втором тайме были подходы, навесы, борьба. Гол забили, который, к сожалению, не засчитали из-за офсайда».

Арсенал Т — Урал

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