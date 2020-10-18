Юрий Матвеев: «Содержанием игры в обороне доволен»
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев подвел итог матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (0:1).
«Содержанием игры в обороне доволен, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — В атаке не все получилось. Хотя во втором тайме были подходы, навесы, борьба. Гол забили, который, к сожалению, не засчитали из-за офсайда».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.