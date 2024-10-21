Каменский об игре «Спартака» в РПЛ: «Не вижу, что кто-то отбывает номер и жалеет себя»

Обладатель Кубка Стэнли по хоккею Валерий Каменский прокомментировал выступление «Спартака» в текущем розыгрыше РПЛ.

«Спартаку» не хватает бойцовских качеств? Я бы не сказал. Ребята бьются, играют. Иногда не хватает везения. Но я не вижу, что кто-то отбывает номер на поле и жалеет себя. Мы, болельщики, должны думать о лучшем. Один или два матча ни о чем не говорит», — цитирует Каменского «РБ Спорт».

После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче команда Деяна Станковича с крупным счетом уступила «Краснодару» (0:3).