Юрий Гаврилов: "Каррера в президентской ложе "Спартака"? Ничего криминального в этом нет"

Бывший полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов поделился с "СЭ" своим мнением по поводу приглашения бывшего тренера команды Массимо Карреры руководством красно-белых на матч с "Зенитом".

Игра состоится 17 марта в Москве. Во вторник московский клуб выпустил на своем официальном сайте сообщение, в котором предложил Каррере посетить президентскую ложу "Открытие Арены".

При этом официальный представитель тренера в России Тимур Гурцкая, заявил, что "Спартак" ведет себя некорректно, приглашая итальянского специалиста, когда тот уже прилетел в Россию.

– Не знаю, кто пригласил Карреру и для чего, – сказал Гаврилов. – Но пусть приходит. Кто запрещает?

– "Спартак" воспользовался шансом и пригласил его в ВИР-ложу, но сторона тренера выразила надежду, что последует отказ. Правильно ли в таком случае поступит Массимо?

– Значит, так решил. Он свободный человек, это его выбор.

– Если бы итальянец согласился на предложение "Спартака", правильно ли это было бы по отношению к Кононову?

– Ничего криминального не вижу. Человек какое-то время отработал в команде и вполне может сходить на ложу.

– Понимаете, почему Каррера приехал в Москву?

– Есть, наверное, время, а делать нечего. Финансы позволяют, и он прилетел немножко "поболтаться" в нашей столице. (Арман Мкртчян)