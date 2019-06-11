Юрий Дюпин: "В "Анжи" должны зарплату за семь месяцев"

Бывший вратарь "Анжи" Юрий Дюпин рассказал "СЭ", где может продолжить карьеру, напомнил о долгах махачкалинского клуба и объяснил, чем Мариу Фернандес лучше Артема Дзюбы.

– Сколько вам должны в "Анжи"?

– Зарплату за семь месяцев. Ну и премиальные за весь сезон.

– Верите, что рассчитаются?

– Надежда умирает последней, но… Если честно, шансов очень мало. Да о чем говорить, если из-за многочисленных долгов "Анжи" не прошел лицензирование на следующий сезон! Дальнейшее существование клуба под большим вопросом.

– Если в ближайшее время ситуация не изменится, все закончится банкротством?

– Разумеется. А когда клуб закрывается, что с него возьмешь? Даже в суд обращаться нет смысла. Год назад на примере "Кубани" я это уже проходил.

– Там тоже долг приличный?

– Зарплата за пять месяцев. (Александр Кружков)

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