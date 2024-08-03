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Белоус: «Станковичу нужен год, чтобы вернуть «Спартак» в чемпионскую гонку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус выразил надежду, что через год главный тренер «Спартака» Деян Станкович вернет красно-белых в чемпионскую гонку.

«Будем надеяться, что Станкович и его тренерский штаб создадут предпосылки, чтобы «Спартак» вернулся в золотую гонку с «Зенитом». Для всех болельщиков это будет интересно. Пока этого не будет, нужно два-три трансферных окна, чтобы ему разобраться. Для этого Станковичу нужен год. Нельзя сразу чего-то ожидать. «Спартак» сейчас давно потерял то, что создавалось Романцевым, Бесковым и Старостиным, все потеряно. Для фанатов «Спартака» нет ничего, кроме золотых медалей», — приводит слова Белоуса Legalbet.

45-летний Станкович возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2024/25. В трех матчах под руководством серба красно-белые потерпели одно поражение (0:2 от «Оренбурга») и одержали две победы (3:1 над «Химками» и 3:0 над московским «Динамо»).

Источник: Legalbet
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
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 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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