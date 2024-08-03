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Давыдов: «Такой «Спартак», как был с «Динамо» в Кубке, не оставит шансов «Крыльям»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Крыльями Советов» в 3-м туре РПЛ.

«Фаворит ли «Спартак» в матче с «Крыльями Советов»? 100 процентов. «Спартак», так же как и «Зенит», должен забирать победу уверенно. «Крылья» проиграли последние две встречи в чемпионате, они могут вцепиться, но я не верю. Такой «Спартак», как был с «Динамо» в Кубке, не оставит шансов «Крыльям», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Команда Станковича примет самарцев в понедельник, 5 августа. Начало — в 20:00 мск.

Источник: РБ Спорт
Денис Давыдов (футбол)
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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 Химки 2 0 1 1 2-4 1
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 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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