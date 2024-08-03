Давыдов: «Такой «Спартак», как был с «Динамо» в Кубке, не оставит шансов «Крыльям»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Крыльями Советов» в 3-м туре РПЛ.

«Фаворит ли «Спартак» в матче с «Крыльями Советов»? 100 процентов. «Спартак», так же как и «Зенит», должен забирать победу уверенно. «Крылья» проиграли последние две встречи в чемпионате, они могут вцепиться, но я не верю. Такой «Спартак», как был с «Динамо» в Кубке, не оставит шансов «Крыльям», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

Команда Станковича примет самарцев в понедельник, 5 августа. Начало — в 20:00 мск.