Юрий Белоус: «Футбол в регионах рискует отойти на десятый план»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением о сокращении зарплат в РПЛ из-за коронавируса. Сезон прерван до 31 мая.

— Сокращать зарплаты или нет, решается отдельно в каждом клубе, — цитирует Белоуса «Спорт уик-энд». -Что касается Европы, там благополучие клубов зиждется на экономических принципах, поэтому почти все они должны справиться с нынешней непростой ситуацией. А в России под угрозой исчезновения оказывается большой ряд бюджетных клубов. Финансирование в регионах перестраивается прежде всего на социальные нужды, и футбол в них рискует отойти на десятый план.

— Сколько может объявиться банкротов в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ?

— Трудно сказать. Чем ближе экономика подойдет к коллапсу, тем хуже. Тех средств, которые государство планирует выделять среднему и малому бизнесу, явно недостаточно. Я думаю, правительству ничего не останется делать, кроме как продолжать выделять и выделять средства, помогать и помогать. Иначе у нас разразится такой кризис, будет такое количество безработных, что мало не покажется.