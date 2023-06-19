Гаджиев назвал возможную причину назначения реального срока футболисту «Спартака» Промесу

Российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что нападающий «Спартака» Квинси Промес должен продолжать выступать за российский клуб.

«Должен выступать дальше за российский клуб. Думаю, вполне возможно, что на этот приговор могла повлиять международная обстановка. Могло повлиять, что он находится в России. Даже играет, не играет — это другой разговор. Но сам факт нахождения в России мог повлиять. Я не знаю, конечно, как там принимаются решения, но думаю, что такое возможно. Мы не знаем, из чего сложилось это решение. В другом случае мог бы защитить его адвокат или нет?» — цитирует Гаджиева «Газета.Ru».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.