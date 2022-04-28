«Алания» заключила предварительный договор с «Ахмат Ареной» для проведения домашних матчей в РПЛ

Руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев в интервью «СЭ» подчеркнул, что команде сначала нужно попасть в четверку в чемпионата Олимп ФНЛ, прежде чем думать о перспективах выступления в Тинькофф РПЛ.

— Чтобы рассуждать на тему выхода в РПЛ, нам для начала надо попасть в четверку, конечно. Сейчас отставание от лидирующего квартета — три очка, но рассчитываем его ликвидировать.

— Чтобы потом вам вновь отказали в лицензировании, как в прошлом году?

— Надеемся, что на этот раз в РПЛ все же сделают исключение. Все-таки в лиге понимают, что сейчас футбольным клубам не так-то просто. В каких-то моментах можно пойти навстречу, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Грозном. Даже подписали предварительный договор с «Ахмат Ареной» по этому поводу. На уровне разговоров мы слышали о возможных послаблениях, но официально пока никакой информации на этот счет не поступало. Думаю, руководители российского футбола ожидают, как завершится сезон. В конце концов, мы пока даже не в зоне стыков.

На данный момент «Алания» находится на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 56 очков в 34 матчах.

У идущего на четвертом месте «Енисея» 59 баллов. Напомним, что до конца сезона осталось сыграть четыре тура.