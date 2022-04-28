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Сегодня, 17:25

«Алания» заключила предварительный договор с «Ахмат Ареной» для проведения домашних матчей в РПЛ

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев в интервью «СЭ» подчеркнул, что команде сначала нужно попасть в четверку в чемпионата Олимп ФНЛ, прежде чем думать о перспективах выступления в Тинькофф РПЛ.

— Чтобы рассуждать на тему выхода в РПЛ, нам для начала надо попасть в четверку, конечно. Сейчас отставание от лидирующего квартета — три очка, но рассчитываем его ликвидировать.

— Чтобы потом вам вновь отказали в лицензировании, как в прошлом году?

— Надеемся, что на этот раз в РПЛ все же сделают исключение. Все-таки в лиге понимают, что сейчас футбольным клубам не так-то просто. В каких-то моментах можно пойти навстречу, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Грозном. Даже подписали предварительный договор с «Ахмат Ареной» по этому поводу. На уровне разговоров мы слышали о возможных послаблениях, но официально пока никакой информации на этот счет не поступало. Думаю, руководители российского футбола ожидают, как завершится сезон. В конце концов, мы пока даже не в зоне стыков.

На данный момент «Алания» находится на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ. Команда набрала 56 очков в 34 матчах.

У идущего на четвертом месте «Енисея» 59 баллов. Напомним, что до конца сезона осталось сыграть четыре тура.

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ФК Алания (Владикавказ)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ростов
 - : -
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 - : -
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