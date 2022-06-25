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Юри Алберто удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети

Иван Шитик
Корреспондент
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Бразильский журналист Фабио Алейшу отметил в Twitter, что нападающий Юри Алберто внес изменения в свой профиль в социальных сетях. Он удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети.

Ранее появилась информация, что Юри Алберто перейдет в «Коринтианс» на правах аренды.

23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил следующее: «Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приходу к нам одного или даже двух игроков из Бразилии».

В прошедшем сезоне 21-летний Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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ФК Зенит
Юри Алберто
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