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Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 миллионов рублей

Алексей Еремин
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Бывший нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели будет зарабатывать около 4,5 миллионов рублей в месяц после перехода в «Сочи».

По данным «РБ Спорт», 24-летний россиянин Сарвели будет получать в «Сочи» около 54 миллионов рублей в год (1 миллион евро по текущему курсу ЦБ). Помимо этого, в договор включены подъемные или агентские выплаты.

В прошедшем сезоне Сарвели дебютировал за «Крылья Советов» в Тинькофф РПЛ. В 30 матчах за самарский клуб форвард забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sarveli-budet-zarabaty-vat-v-sochi-okolo-4-5-mln-rublej-v-mesyats/
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