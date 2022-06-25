Сарвели будет зарабатывать в «Сочи» около 4,5 миллионов рублей

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели будет зарабатывать около 4,5 миллионов рублей в месяц после перехода в «Сочи».

По данным «РБ Спорт», 24-летний россиянин Сарвели будет получать в «Сочи» около 54 миллионов рублей в год (1 миллион евро по текущему курсу ЦБ). Помимо этого, в договор включены подъемные или агентские выплаты.

В прошедшем сезоне Сарвели дебютировал за «Крылья Советов» в Тинькофф РПЛ. В 30 матчах за самарский клуб форвард забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.