Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал переход в стан красно-белых из «Крыльев Советов» полузащитника Антона Зиньковского.

— На самом деле, для меня это очень приятный трансфер, я с Антоном знаком достаточно давно. Он при мне приходил в «Крылья Советов», когда мы с Самедовым были там в аренде три или четыре года назад. Было видно, что способности у него есть, парень оснащен технически. Но тогда он был еще молод, и ему нужен был как раз тот опыт, который он получил в «Крыльях», чтобы вырасти в хорошего футболиста. Он сделал уже очень хорошие шаги вперед, зарекомендовал себя и как игрок основного состава, и в сборную его не зря приглашали. То есть, обратил на себя внимание, и видно, что как футболист он «обрастает мясом», как говорится. Точнее, уже оброс, — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

— То есть, самое время было переходить в один из более сильных клубов?

— Да, именно так. Пора бороться за более высокие места. Понятно, что у «Спартака» в прошлом сезоне это было не совсем так, но я уверен, что это временно. «Спартак» всегда был большой командой, для любого игрока такой переход — это шаг вперед. Уверен, что он доволен этим трансфером, что у него будет игровое время. Сейчас у команды новый тренер, много новых футболистов, с адаптацией у него проблем не будет. Плюс есть вариативность по позиции — в атаке он может сыграть и справа, и слева, и в центре, может даже и чистого нападающего. Очень разносторонний футболист.

— С кем придется конкурировать, прежде всего?

— А много с кем — и с Промесом, и с Игнатовым, и с Мозесом... Смотря на какой позиции будет играть, где тренеру выгоднее будет его использовать. Да и с уходом в «Зенит» Бакаева у Антона будет больше шансов зацепиться за игровое время в «Спартаке».