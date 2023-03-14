Юран: «Похоже, игроки «Динамо» не понимают, что от них хочет Йоканович»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил работу Славиши Йокановича в «Динамо».

— Согласны с теми, кто считает атакующую линию «Динамо» наиболее перспективной в премьер-лиге?

— Считаю ее не просто перспективной, а топовой. Смолов, Тюкавин, Грулев, Гладышев плюс Захарян с Фоминым в середине — это же целая россыпь талантов! Но почему так скупо пользуется этим Йоканович, не понимаю. Похоже, что и сами игроки не очень понимают, чего от них хочет тренер.

При Шварце «Динамо» острее атаковало, активнее вело командные действия, применяло высокий прессинг. А сейчас все это в прошлом. Но чтобы знать, почему все поменялось, надо находиться внутри команды. А пока «Динамо» — это тяжелый футбол с натуженной победой над «Крыльями» дома и разгромом в Краснодаре. И повисшими в воздухе проблемными шансами на призовое место.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» перед началом сезона-2022/23. Бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками после 19 туров.