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Сегодня, 15:15

Юран: «Похоже, игроки «Динамо» не понимают, что от них хочет Йоканович»

Александр Львов
Обозреватель
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Славиша Йоканович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил работу Славиши Йокановича в «Динамо».

— Согласны с теми, кто считает атакующую линию «Динамо» наиболее перспективной в премьер-лиге?

— Считаю ее не просто перспективной, а топовой. Смолов, Тюкавин, Грулев, Гладышев плюс Захарян с Фоминым в середине — это же целая россыпь талантов! Но почему так скупо пользуется этим Йоканович, не понимаю. Похоже, что и сами игроки не очень понимают, чего от них хочет тренер.

При Шварце «Динамо» острее атаковало, активнее вело командные действия, применяло высокий прессинг. А сейчас все это в прошлом. Но чтобы знать, почему все поменялось, надо находиться внутри команды. А пока «Динамо» — это тяжелый футбол с натуженной победой над «Крыльями» дома и разгромом в Краснодаре. И повисшими в воздухе проблемными шансами на призовое место.

Славиша Йоканович возглавил «Динамо» перед началом сезона-2022/23. Бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками после 19 туров.

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Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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29 тур
30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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