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Сегодня, 15:00

Юран — о спаде Агаларова: «Я оказывался в таком же положении, перейдя в «Бенфику»

Александр Львов
Обозреватель
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Гамид Агаларов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов не демонстрирует такой же результативности, как в прошлом сезоне.

— Есть объяснение, почему в «Ахмате» затерялся лучший бомбардир прошлого сезона Агаларов? И случались ли в вашей карьере похожие ситуации, когда сбивался прицел?

— Думаю, сказалась смена команды. В «Уфе» он был в роли лидера, на которого играли партнеры. Это придавало уверенность, позволяло рисковать — без этого голов не забьешь. А в «Ахмате» все пришлось начинать с нуля: бороться за место в составе, завоевывать авторитет. Стал выходить на замену, нервничать, а мяч в ворота не идет. Такое бывает.

Помнится, когда я из киевского «Динамо» приехал в «Бенфику», то оказался примерно в таком же положении. Там места в атаке были забиты любимцами местных фанатов — Руем Коштой и шведом Магнуссоном. Так пару месяцев продолжалось. Спасибо тренеру — Свен-Йоран Эрикссон меня не обделял вниманием. Однажды он прямо сказал: «Брось терзать себя сомнениями, Сергей! Вспомни, каким ты был в команде Лобановского — злым, заводным, наглым нападающим». И я вспомнил. Уже потом, когда начал забивать, меня сам Эйсебио, который, бывало, выходил с нами на тренировку, улыбаясь, похлопал по плечу: «Вот за такую игру, парень, мы тебя и покупали!»

Так что все дело здесь в психологии и тренерской поддержке. А то, что Агаларов умеет забивать, он уже доказал.

В сезоне-2022/23 Агаларов забил 3 гола в 18 матчах за «Ахмат» во всех турнирах. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Уфу», забил 19 мячей в РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира.

Артем Дзюба в&nbsp;борьбе с&nbsp;Владиславом Карапузовым. «Уважаю Дзюбу, но в планы сборной России он не вписывается». Интервью Сергея Юрана
Гамид Агаларов
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
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30 тур
18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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