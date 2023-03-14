Юран — о спаде Агаларова: «Я оказывался в таком же положении, перейдя в «Бенфику»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, почему нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов не демонстрирует такой же результативности, как в прошлом сезоне.

— Есть объяснение, почему в «Ахмате» затерялся лучший бомбардир прошлого сезона Агаларов? И случались ли в вашей карьере похожие ситуации, когда сбивался прицел?

— Думаю, сказалась смена команды. В «Уфе» он был в роли лидера, на которого играли партнеры. Это придавало уверенность, позволяло рисковать — без этого голов не забьешь. А в «Ахмате» все пришлось начинать с нуля: бороться за место в составе, завоевывать авторитет. Стал выходить на замену, нервничать, а мяч в ворота не идет. Такое бывает.

Помнится, когда я из киевского «Динамо» приехал в «Бенфику», то оказался примерно в таком же положении. Там места в атаке были забиты любимцами местных фанатов — Руем Коштой и шведом Магнуссоном. Так пару месяцев продолжалось. Спасибо тренеру — Свен-Йоран Эрикссон меня не обделял вниманием. Однажды он прямо сказал: «Брось терзать себя сомнениями, Сергей! Вспомни, каким ты был в команде Лобановского — злым, заводным, наглым нападающим». И я вспомнил. Уже потом, когда начал забивать, меня сам Эйсебио, который, бывало, выходил с нами на тренировку, улыбаясь, похлопал по плечу: «Вот за такую игру, парень, мы тебя и покупали!»

Так что все дело здесь в психологии и тренерской поддержке. А то, что Агаларов умеет забивать, он уже доказал.

В сезоне-2022/23 Агаларов забил 3 гола в 18 матчах за «Ахмат» во всех турнирах. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Уфу», забил 19 мячей в РПЛ и стал лучшим бомбардиром турнира.