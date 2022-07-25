Юран заявил, что у него нет конфликта с Мирзовым
Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о своих отношениях с полузащитником команды Резиуаном Мирзовым.
Ранее Юран в интервью «СЭ» заявил, что у Мирзова завышенная самооценка. По его словам, игрок мог не соглашаться с требованиями тренерского штаба на тренировках.
— Почему у вас случился конфликт с Мирзовым?
— У него спросите, в чем проблема.
— Он правда был недоволен, что вы выпустили Садыгова на игру с ЦСКА?
— Это решение тренера. Мало ли, чем он недоволен?! Он может быть недоволен погодой, но это не значит, что он не выйдет на улицу, если ему надо купить хлеба. Да и мне он ничего не высказывал.
— Вы говорили, что он большого мнения о себе.
— Я сказал, что, если у человека завышенная самооценка, ему нужно искать другой клуб, например «Зенит». Почему он здесь играет, не пойдет сразу в «Барселону»? У нас здесь коллектив — все должны одинаково работать.
— По вашей тональности мы понимаем: Мирзов в «Химках» надолго не останется.
— Почему не останется?! Я же говорю, у меня нет с ним конфликта. Есть требования. Кто их выполняет — тот в команде. Я вообще противник тлеющих конфликтов с игроками — если возникает проблема, предпочитаю сразу сесть, пообщаться и решить ее — каким бы ни было это решение, — приводит слова Юрана «Sport24».
В текущем сезоне Мирзов сыграл в двух матчах в РПЛ и забил 2 гола.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
3
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1