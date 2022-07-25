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Юран заявил, что у него нет конфликта с Мирзовым

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о своих отношениях с полузащитником команды Резиуаном Мирзовым.

Ранее Юран в интервью «СЭ» заявил, что у Мирзова завышенная самооценка. По его словам, игрок мог не соглашаться с требованиями тренерского штаба на тренировках.

— Почему у вас случился конфликт с Мирзовым?
— У него спросите, в чем проблема.

— Он правда был недоволен, что вы выпустили Садыгова на игру с ЦСКА?
— Это решение тренера. Мало ли, чем он недоволен?! Он может быть недоволен погодой, но это не значит, что он не выйдет на улицу, если ему надо купить хлеба. Да и мне он ничего не высказывал.

— Вы говорили, что он большого мнения о себе.
— Я сказал, что, если у человека завышенная самооценка, ему нужно искать другой клуб, например «Зенит». Почему он здесь играет, не пойдет сразу в «Барселону»? У нас здесь коллектив — все должны одинаково работать.

— По вашей тональности мы понимаем: Мирзов в «Химках» надолго не останется.
— Почему не останется?! Я же говорю, у меня нет с ним конфликта. Есть требования. Кто их выполняет — тот в команде. Я вообще противник тлеющих конфликтов с игроками — если возникает проблема, предпочитаю сразу сесть, пообщаться и решить ее — каким бы ни было это решение, — приводит слова Юрана «Sport24».

В текущем сезоне Мирзов сыграл в двух матчах в РПЛ и забил 2 гола.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-25-u-nego-sprosite-v-chem-problema-maloli-chem-on-nedovolen-yuran-pro-svoi-otnosheniya-s-mirzovym
Резиуан Мирзов
Сергей Юран
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