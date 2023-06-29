Юран: «Заявление гендира «Крыльев»? В первом круге судья ошибся против «Пари НН», но никто в отставку не подавал»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал резонансное заявление генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста против судейства в матче 24-го тура РПЛ с нижегородцами.
— «Крылья» вы в итоге победили, но тот матч запомнится прежде всего резонансным заявлением гендиректора самарцев Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста против судейства. Как вы на это реагировали?
— Ну а почему я должен был на что-то реагировать? Сосредоточен на делах своей команды. Что касается заявления... Ну каждый человек вправе принимать какие-то решения. Но меня не интересовали «Крылья», кто и почему подает в отставку. Мы набрали важнейшие три очка и готовились к следующей встрече. А что происходило в самарском клубе... Не знаю. Мне сложно это все комментировать.
При этом можно вспомнить матч между Нижним Новгородом и «Крыльями» в первом круге. ЭСК же потом признала, что арбитр ошибочно удалил Гоцука на 9-й добавленной минуте и назначил пенальти в ворота «Пари НН». В итоге «Крылья» вырвали победу. Но ничего... Никто же тогда в отставку не подавал, никто не делал заявлений на всю страну.
В 24-м туре РПЛ «Пари НН» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1. После игры Андреев выступил с заявлением о том, что уходит в отставку в знак протеста против судейства в премьер-лиге.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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