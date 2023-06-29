Юран: «Заявление гендира «Крыльев»? В первом круге судья ошибся против «Пари НН», но никто в отставку не подавал»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал резонансное заявление генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста против судейства в матче 24-го тура РПЛ с нижегородцами.

— «Крылья» вы в итоге победили, но тот матч запомнится прежде всего резонансным заявлением гендиректора самарцев Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста против судейства. Как вы на это реагировали?

— Ну а почему я должен был на что-то реагировать? Сосредоточен на делах своей команды. Что касается заявления... Ну каждый человек вправе принимать какие-то решения. Но меня не интересовали «Крылья», кто и почему подает в отставку. Мы набрали важнейшие три очка и готовились к следующей встрече. А что происходило в самарском клубе... Не знаю. Мне сложно это все комментировать.

При этом можно вспомнить матч между Нижним Новгородом и «Крыльями» в первом круге. ЭСК же потом признала, что арбитр ошибочно удалил Гоцука на 9-й добавленной минуте и назначил пенальти в ворота «Пари НН». В итоге «Крылья» вырвали победу. Но ничего... Никто же тогда в отставку не подавал, никто не делал заявлений на всю страну.

В 24-м туре РПЛ «Пари НН» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1. После игры Андреев выступил с заявлением о том, что уходит в отставку в знак протеста против судейства в премьер-лиге.