Юран: «Не радовался вылету «Химок». Жаль болельщиков»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заметил: играя против «Сочи», не думал, что может отправить в первую лигу свой бывший клуб — «Химки».
— Что произошло с «Пари НН» во втором тайме матча с «Сочи», когда ваша команда забила четыре безответных гола?
— Считаю, мы и в первом тайме смотрелись неплохо. Но ребята были какими-то скованными, зажатыми. Поэтому сказал парням, что им нужно делать все так же легко и свободно, как у них получается на тренировках. Заметил, что по игровой дисциплине и концентрации у меня к ним вопросов нет. Они меня услышали. Ну и пошло-поехало. Забили четыре, создали еще немало моментов. То есть тут на первый план вышла психология.
— Разгромив «Сочи», вы тем самым отправили «Химки» в первую лигу. Испытали удовлетворение оттого, что поквитались с клубом, который отправил вас в отставку в начале сезона?
— Я уже как-то говорил, что незлопамятный. Мы решали свою задачу, не думали о «Химках», которые к тому же сильно изменились с момента моего ухода. Почти все игроки, с которыми работал, уже покинули подмосковную команду. Нет, никакого реваншистского настроения у меня не было. Чисто рабочий момент. Я уже забыл про ту историю. Обижаться — удел слабых. Двигаюсь вперед. Просто мне жаль болельщиков «Химок», которые ко мне хорошо относились. Радости от вылета этой команды точно не испытал.
Юран возглавлял «Химки» с февраля 2022 года. В августе того же года специалист был отправлен в отставку после четырех туров чемпионата России-2022/23.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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