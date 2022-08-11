Юран рассказал, что не обсуждал с игроками «Химок» причину своего ухода

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» сообщил, что не обсуждал с командой причину своего ухода. В среду, 10 августа, клуб объявил, что соглашение с 53-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

— А мы эту тему не затрагивали. Считаю, не я должен им такие вещи говорить, а руководство. Мое дело — тренировать, добиваться результата. С другой стороны, мы вольнонаемные люди. Нас пригласили, поставили задачу, которую, на мой взгляд, мы перевыполнили. Как-то так, — заметил Юран.

После увольнения Юрана «Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды.