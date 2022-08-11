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Юран рассказал, что не обсуждал с игроками «Химок» причину своего ухода

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» сообщил, что не обсуждал с командой причину своего ухода. В среду, 10 августа, клуб объявил, что соглашение с 53-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

— А мы эту тему не затрагивали. Считаю, не я должен им такие вещи говорить, а руководство. Мое дело — тренировать, добиваться результата. С другой стороны, мы вольнонаемные люди. Нас пригласили, поставили задачу, которую, на мой взгляд, мы перевыполнили. Как-то так, — заметил Юран.

После увольнения Юрана «Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды.

Сергей Юран. Сергей Юран: «Мы перевыполнили задачу. Но так бывает...»
Сергей Юран
Футбол
ФК Химки
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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Батраз Гурциев

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И К Ж
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